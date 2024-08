Duda w Kijowie. Dziwna wypowiedź o rosyjskich żołnierzach i wojnie. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Filmik z tym konkretnym fragmentem przemówienia Andrzeja Dudy jest szeroko udostępniany w mediach społecznościowych w Ukrainie.

Dziwna wypowiedź Dudy w Kijowie

– Jeżeli będzie tak, że Rosjanie zrobią to, co powinni zrobić, czyli będą wracali do domu – wojska będą się wycofywały z Ukrainy – jeżeli stanie się tak, że ukraińscy żołnierze będą atakowali wycofujących się, to pierwszy wezmę za telefon – snuł swój scenariusz Duda.

I kontynuował: – Zadzwonię do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i powiem, by nie bombardowano tych, którzy się wycofują, którzy chcą wrócić do domu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odparł na to żartobliwie: – Ty jesteś prezydentem i ja jestem prezydentem. Może się tak stać, że ty będziesz dzwonił, a linia będzie zajęta. Duda odpowiedział, że w takiej sytuacji "będzie dzwonił do skutku".

Kancelaria Prezydenta podkreśla za to, że Duda dwukrotnie – w 2016 i 2021 roku brał udział w uroczystościach uchwalenia Aktu Niepodległości Ukrainy. Sobotnia wizyta jest piątą w tym kraju od czasu wybuchu wojny.

Przemówienie prezydenta Ukrainy

Wołodymyr Zełenski w swoim orędziu z okazji Święta Niepodległości stwierdził, że Ukraina i Ukraińcy wybiorą własną drogę.

– Chory dziadek z Placu Czerwonego, który nieustannie grozi wszystkim czerwonym guzikiem, nie będzie nam dyktował swoich czerwonych linii. Tylko Ukraina i Ukraińcy zadecydują, jak żyć, jaką drogą pójść i jakiego dokonać wyboru. Bo tak działa niepodległość – powiedział, co cytuje Ukrinform.

Jak przypomniał, 913 dni temu, w szczególności przez obwód sumski, "Rosja rozpoczęła z nami wojnę". – Naruszyła nie tylko suwerenne granice, ale także granice okrucieństwa i zdrowego rozsądku. Nieskończona tęsknota za jednym: aby nas zniszczyć. Zamiast tego obchodzimy dziś 33. Dzień Niepodległości Ukrainy. A to, co wróg wniósł na naszą ziemię, teraz wróciło do jego domu – zauważył. Chodzi tutaj o ofensywę Ukrainy w okolicach Kurska.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk dodał, że Dzień Niepodległości ma dla każdego Ukraińca szczególne znaczenie i jest "dniem, który jednoczy".

– 33 lata temu nasze państwo, kontynuując tysiącletnią tradycję budowania państwowości w Ukrainie opartej na prawie do samostanowienia, uzyskało niepodległość i niezależność. I to właśnie naszej niepodległości dziś bronimy i o nią walczymy – mogliśmy usłyszeć.