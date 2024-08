"Powinna dostać podwyżkę!". Kim jest bohaterka hitowego filmiku z TikToka?

Reklama hotelu Elements Hotel & SPA w Świeradowie-Zdroju stała się viralem na Tik-Toku. – Tu piciu, tu ciepło, tu plusk – słyszymy flegmatyczne słowa na nagraniu. Internauci nie mają wątpliwości, że autorka powinna "dostać za to podwyżkę". Kim jest kobieta z hitowego wideo? To Barbara Przybycień, specjalistka do spraw social mediów. Co jeszcze o niej wiemy?