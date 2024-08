I może ta przemowa spotkałaby się z o wiele większym zrozumieniem, gdyby nie fakt, że Smolasty całą winę zrzucił na swojego menadżera, zaczął go wyzywać i powiedział, że go zwolni.

– Mój menadżer w***ł mnie w taką trasę koncertową, gdzie k***a mam dwa koncerty dziennie. Muszę jeździć po całej Polsce, ledwo żyję, p****ę go w d***ę, zwalniam go dzisiaj i po prostu nie dajcie się nikomu wykorzystywać – rzucił ze sceny.

To jednak jeszcze bardziej zdenerwowało osoby z publiczności. Na koniec próbował załagodzić sprawę, mówiąc: – Ja jestem totalnie przemęczony i ledwo żyję, potrzebuję być podłączony do kroplówki, żeby tu zagrać koncert dla was, ale kocham was za to, że tu jesteście.