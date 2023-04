Smolasty u Wojewódzkiego podsumował twórczość Blanki Stajkow. To jego była dziewczyna

W 5. odcinku nowego sezonu show Kuby Wojewódzkiego na kanapie pojawiły się trzy pokolenia. Gwiazdor zaprosił do siebie Karola Strasburgera oraz Smolastego. Jeden z najbardziej rozchwytywanych raperów młodego pokolenia odniósł się do Blanki Stajkow, która będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji. Przyznał, że ma pewne "ale" do jej piosenki.

Co jakiś czas słychać o nowych doniesieniach o życiu miłosnym Smolastego. Głośno było o nim, chociażby w maju 2022 roku

Wtedy media obiegły informacje, że nową wybranką piosenkarza została Blanka Stajkow. To był jednak krótki epizod

Raper był gościem w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie został zapytany o swoją byłą dziewczynę

Jak ocenia jej numer "Solo" na Eurowizję 2023?

Smolasty, czyli Norbert Smoliński, bo tak właściwie nazywa się artysta, ma na swoim koncie już kilka złotych i platynowych płyt. Jego kawałki są dobrze znane, zwłaszcza wśród nastolatków. Gwiazdor wylansował takie hity jak "Fake Love", "Sezon", "Pijemy Za Lepszy Czas" czy "Duże Oczy". Raper i producent muzyczny zaczął prężnie rozwijać karierę artystyczną, mając zaledwie 19 lat. Od tamtej pory nie zwalnia tempa.

W 2018 roku po tym, jak wydał krążek "Fake Love", otrzymał nominację do nagrody muzycznej Fryderyki w kategorii fonograficzny debiut roku. Wówczas serce Smolastego było zajęte przez Honoratę Skarbek. To z nią pojawił się na wydarzeniu. Ich miłość jednak nie przetrwała.

Trzy lata temu raper był łączony z uczestniczką ósmej edycji "Top Model". Magdalena Karwacka pojawiła się w jego klipie do numeru "Kreski". Finalnie nic poważnego nie urodziło się z tej relacji. "Top modelka mówi mi, że jestem słodki. I pyta mnie o jakiś friendzone, ja nawet nie wiem co to jest, yoł" – śpiewał o niej w utworze "Pełnia".

Potem gwiazdor zaczął spotykać się z uczestniczką 10. edycji modowego show, Blanką Stajkow, która już w maju pojedzie do Liverpoolu, aby reprezentować Polskę w Eurowizji. Była to także przelotna przygoda. Blanka wystąpiła w jego teledysku do piosenki "Pijemy za lepszy czas".

Smolasty pojawił się u Kuby Wojewódzkiego w odcinku, który wyemitowano 4 kwietnia. Showman nie omieszkał dopytać go o to, co sądzi o muzycznych podrygach swojej ex i jej niewątpliwie wielkim sukcesie związanym z wygraniem preselekcji. Ich wynik był szeroko komentowany w mediach. Powstały nawet petycje, aby usunąć 24-latkę, ponieważ twierdzono, że głosowanie w TVP było sfałszowane.

Co Smolasty sądzi o Blance i przeboju "Solo"? – Umie śpiewać, ma fajny głos. Jestem ortodoksem, jeśli chodzi o Eurowizję. Dobrze jej życzę, uważam, że piosenka "Solo" jest fajnym radiowym numerem. Natomiast nie jest piosenką na Eurowizję – ocenił.

– Eurowizja to jest batalią państw, o to, kto ma fajniejszy kulturowo-etniczny klimat. Polskę powinna reprezentować artystka lub artysta, którzy śpiewają piosenkę po polsku. Eurowizja polega teraz na tym, kto zrobi lepszy amerykański hit, dla mnie to nie ma sensu – powiedział.

Raper, mówiąc o konkursie, zahaczył także o Janna. Był faworytem publiczności. – Uważam, że Jann jest super indie alternatywnym artystą, ale jego piosenka również nie jest na Eurowizję – stwierdził. Podsumowując temat, wrócił do swojej byłej sympatii, zaznaczając, że życzy jej jak najlepiej. – Życzę jej super kariery, rozwija się w niesamowitym tempie. Sam jej poleciłem dołączenie do mojej wytwórni! – wyjawił.