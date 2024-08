Reklama polskiego spa podbiła media społecznościowe

Nagranie zachwyciło polski internet. "Jedyna reklama, którą obejrzałam do końca", "Proszę o podwyżkę i awans dla tej Pani! Absolutnie doskonała reklama!!!!", "Wiele podobnych reklam widziałem, ale ta wyjątkowo przyciąga obojętnością. Idę w to" – brzmi tylko z kilka komentarzy internautów. Filmik ma w chwili publikacji artykułu dwa miliony 700 tys. wyświetleń.

Przybycień: Jesteśmy zachwyceni odbiorem naszego filmu

Pytana o pomysł na nietypowe dla polskiej branży reklamowej podejście, wyjaśniła, że "to oczywiście inspiracja trendem filmów instruktażowych dla mężczyzn ("reklama dla facetów") oraz reklamą Oslo ("Is it even a city?")".