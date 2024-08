Jak informowaliśmy, Elements Hotel & SPA to pięciogwiazdkowy hotel położony w Świeradowie-Zdroju przy samej granicy polsko-czeskiej w woj. dolnośląskim. W ofercie ma szereg zabiegów, sauny, baseny i luksusowe wnętrza.

Reklama hotelu prawdziwym hitem TikToka

"Jedyna reklama, którą obejrzałam do końca", "Proszę o podwyżkę i awans dla tej Pani! Absolutnie doskonała reklama!!!!", "Wiele podobnych reklam widziałem, ale ta wyjątkowo przyciąga obojętnością. Idę w to" – brzmi tylko z kilka komentarzy internautów.

"Jestem entuzjastką mediów społecznościowych i twórcą treści. Nastawiona na wyniki specjalistka do spraw mediów społecznościowych z udokumentowanym doświadczeniem w tworzeniu atrakcyjnych treści i realizacji skutecznych strategii marketingu cyfrowego. Zależy mi na wykorzystaniu mocy platform społecznościowych do zwiększania obecności marki, angażowania odbiorców i napędzania wymiernego rozwoju biznesu" – czytamy na jej profilu.

Barbara Przybycień komentuje viralowe nagranie

Jak podkreśliła, "widać, że klienci są już zmęczeni klasycznym podejściem do marketingu i prostota trafia w punkt". – Inspiracją do powstania jest oczywiście amerykański trend z TikToka o reklamach dla mężczyzn w prostym, humorystycznym, wręcz "łopatologicznym" stylu – opisała.

Barbara Przybycień już odniosła się do popularności swojej ostatniej reklamy. W poście wspomniała, że jest z tego powodu bardzo zadowolona i to "zmusza ją do myślenia, nad kierunkiem nowoczesnego i skutecznego marketingu". Podziękowała także współtwórczyni wideo Sylwii Elias.