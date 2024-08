Piosenka "J**** PiS" na Campusie KO. Wymowna reakcja Tuska

Campus Polska to okazja do spotkania dla młodych i porozmawiania o rzeczach ważnych dla gospodarki i kraju. W niedzielę 25 sierpnia dyskusje zakończyły się dyskoteką, podczas której uczestników nieco poniosło, co dość zabawnie skomentował premier Donald Tusk.