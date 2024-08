Kontrowersyjna piosenka miała pojawić się na Campus Polska

"Przede wszystkim warto podkreślić, że sytuacja miała miejsce na silent disco, po godzinie 22:00, po całym dniu pełnym interesujących paneli i debat. PiS próbuje zbudować narrację, że Campus to tylko wielka impreza z wulgarnym hasłem w tle, co jest nieprawdziwe. Program wydarzenia jest bogaty w panele dyskusyjne, spotkania z ekspertami, warsztaty, a wieczorem – co jest naturalne – odbywa się networking i integracja uczestników" – przekazał nam Mikołaj Wasiewicz.

"Gdy grupa młodych ludzi na imprezie zaśpiewa jedną wulgarną piosenkę, na Nowogrodzkiej panuje oburzenie. To absurdalne, ale pokazuje, że PiS nie ma żadnej oferty dla młodych, a jedyne, co potrafi, to atakować tę grupę wyborców. Przypomnę, że w wyborach do Sejmu w 2023 roku młodzi w wieku 18-29 lat w większości poparli Koalicję Obywatelską (28,3 proc.), a PiS zajął dopiero piąte miejsce z wynikiem 14,9 proc." – czytamy w jego oświadczeniu.