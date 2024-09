Nie wszyscy wiedzą, jak należy zachować się w samolocie

Zasady etykiety w samolocie oraz wzajemny szacunek pasażerów to temat, który regularnie pojawia się w mediach. Niedawno redakcja naTemat.pl informowała o relacji jednego z pasażerów, który podzielił się na TikToku szczegółami wyjątkowo nieprzyjemnego lotu . Po tej podróży stwierdził, że już nigdy nie wybierze klasy ekonomicznej.

Pasażerka nie kryła oburzenia

Choć Fanny nie mówi na filmiku, opatrzyła go napisami, w których wyjaśnia, że początkowo była zdezorientowana całą sytuacją. Liczyła, że to jednorazowy incydent i zignorowała zachowanie mężczyzny. Jednak jego działania nie ustawały, co coraz bardziej irytowało autorkę nagrania.