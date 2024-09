Pająk Nosferatu już coraz bliżej Polski. Wiemy, czy jest się czego obawiać

W ciągu ostatnich lat Europa Środkowa staje się coraz bardziej gościnna dla egzotycznych gatunków, które wcześniej zamieszkiwały tylko cieplejsze rejony świata. Jednym z takich nieproszonych gości jest pająk Nosferatu (Zoropsis spinimana), który zyskał swoją nazwę dzięki ubarwieniu przypominającemu twarz wampira. Kiedyś występował w regionach basenu Morza Śródziemnego, ale teraz sukcesywnie przemieszcza się na północ. Aktualnie jest on coraz częściej spotykany w Niemczech, a ekspansja do Polski to prawdopodobnie tylko kwestia czasu.