Panowie, bo Książulo testuje zazwyczaj jedzenie ze swoim kolegą Wojtkiem i tym razem też byli we dwójkę, dostali na początek tzw. "czekadełko" w postaci różnego rodzaju chleba, bułek i do tego oliwę.

Z przystawek byli naprawdę zadowoleni. Zachwalali przygotowanie pierogów z twarogiem i kurkami. Dostali cztery sztuki tych pierogów i zapłacili za nie 39 zł. Tatar był naprawdę okazałej wielkości, ale też cena była wyższa – dokładnie 59 zł. – Sałatka za sześć dych, no ale dobra – podsumował ostatnią pozycję Książulo.

Youtuberów zawiodła wielkość zup. Były one podane w małych bulionówkach, a kosztowały: rosół – 27 zł, a krem z białych warzyw – 32 zł.

Książulo o restauracji Szyca: Droga to była wizyta, ale dobra

Z dań głównych, za które musieli zapłacić od 59 zł do nawet 168 zł (za steka), najbardziej byli zachwyceni z pierogów. Choć nie narzekali na smak żadnej pozycji, to jednocześnie nie pochwalali cen. – Borys Szyc się broni, jak na razie, tylko te ceny... – przyznali.

Fondant czekoladowy (39 zł) – to pozycja z menu, która zasmakowała youtuberom. – Jeden z najlepszych, jakie w życiu jadłem – stwierdził Książulo. Naleśniki przygotował przed nimi kelner na żywo. Po spróbowaniu nie powaliły ich jednak smakiem tak, jak pozostałe zamówione desery.

– Podsumowując, mimo że kosztowna to była wizyta, bo zapłaciliśmy za wszystko prawie tysiąc złotych, to uważam, że dosyć udana wizyta. Szczególnie tatar, pierogi z cielęciną, fondant to były rzeczy, które zapamiętam na długo – ocenił na koniec Książulo.