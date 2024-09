Ma 23 lata i pochodzi z Warszawy . Studiuje psychologię i chce zostać w przyszłości terapeutką. – Jestem modelką plus size i chcę zostać top modelką – powiedziała, zgłaszając się do programu.

W tzw. wizytówce Zyśk opowiedziała, jak była traktowana przez niektórych, ze względu na swoją sylwetkę. – Zawsze byłam większą osobą, zawsze byłam grubym dzieckiem. Od cioć słyszałam, żeby nie jeść po 18:00, a najlepiej to jeść często a mało. Mało tego ostatnio usłyszałam od lekarza, gdy miałam problemy żołądkowe, że: to może dobrze, że ty masz problemy żołądkowe, bo ty się już w życiu najadłaś. No człowieku, daj mi coś, żeby mnie nie bolało, a nie mnie komentujesz – przyznała.

Choć Zyśk chce normalizować różne ciała, to nie chce nazywać siebie aktywistką. – Wszystkich dziewczyn plus size nie reprezentuję, one same siebie pięknie reprezentują, ale troszkę się tutaj wyróżniam. Nie jestem aktywistką, nie chcę być aktywistką. Chcę podchodzić do tego z luzem – zaznaczyła.