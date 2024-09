Fot. Associated Press/East News

Po zakończeniu IO wyleciała do Kenii, gdzie mieszkała w ostatnim czasie. Nic jednak nie zapowiadało tego, co wydarzy się kilka tygodni później. Dokładnie 2 września Cheptegei przewieziono do szpitala z licznymi poparzeniami, miała okaleczone niemal 75 procent ciała.