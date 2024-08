Kabareciarze nabijali się z Babiarza. Fot. Mateusz Jagielski/East News // Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Przypomnijmy, że afera z Przemysławem Babiarzem wybuchła tuż po ceremonii otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich. Dziennikarz komentował wydarzenia, a gdy w Paryżu rozbrzmiała piosenka "Imagine" Johna Lennona, pokusił się o komentarz, który poskutkował zawieszeniem. – Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział prezenter. Za tę prezentację osobistych poglądów polityczno-muzycznych szefostwo TVP Sport postanowiło Babiarza odsunąć od IO. Potem jednak komentator wrócił.

Do tych wydarzeń nawiązali kabareciarze

Do tych i kilku innych politycznych wydarzeń nawiązano w czasie Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej 2024.

W niedzielę (25 sierpnia) w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach zaprezentowało się kilka kabaretowych formacji, w tym: Kabaret K2, Kabaret Moralnego Niepokoju, Andrzej Poniedzielski, Kabaret Smile, Kabaret Nowaki i Kabaret Skeczów Męczących.

Ostatnia z wymienionych grupa wzięła na celownik kilku polityków (Andrzeja Dudę, Grzegorza Brauna), ale także sławnego w ostatnim czasie komentatora... Babiarza.

Sytuacja w skeczu toczyła się w szpitalu. Widzowie mogli zobaczyć, jak igrzyska wyglądały z perspektywy pacjentów.

– Tego Babiarza zawiesili. Wybrał się na olimpiadę i powiedział, że Lennon to jest komunista, a Przemkowi się po prostu Lennon pomylił z Leninem. To wszystko. A swoją drogą to Lennon, to ma bardzo dużo wspólnego z tym wszystkim, wiesz? No podobno Lennon to miał dwie żony i kochankę. Ten Lennon to był Babiarz – żartowano.

To nie był jednak koniec politycznych przytyków.

– Ale dużo było ognia na olimpiadzie, co? U nas też będzie, ale nie aż tyle, bo jest obawa, że ten Braun spod trójki wpadnie z gaśnicą. Prezydenta sobie zaprosiłem. A co, nie przyjedzie? A co ma teraz do roboty? On teraz Tuskowi to już nic nie podpisuje. Ale widziałaś, jak Andrzej wyglądał na olimpiadzie? Widziałaś, jak wyglądał? Od**bał się jak Probierz na Euro – mówili kabareciarze ze sceny, nawiązując do eleganckich stylizacji polskiego trenera na Euro.

Babiarz i jego kolejne wpadki

Okazuje się, że nie tylko prezydent i premier, ale także Przemysław Babiarz stał się obiektem żartów dla kabareciarzy. Dodajmy, że chociaż dziennikarz wrócił do pracy w Telewizji Polskiej, to nie obyło się bez kolejnych wpadek.

W pierwszym wejściu po powrocie komentował zmagania lekkoatletów w Paryżu. W pewnym momencie jednak mocno się zamotał.

– Almasri z Palestyny... Kraju na pewno w tej chwili, kraju, no... – mówił Babiarz. – Reprezentantka w każdym razie z kraju, który jest w niełatwej sytuacji, odbiegająca poziomem od pozostałych zawodniczek, ale honorowy start, udział w igrzyskach – to się liczy – uciął. Jak się szybko okazało, to nie było jego pierwsze i ostatnie "potknięcie" w TVP.

Czujni fani i media relacjonujące sportową imprezę wychwycili, jak dziennikarz, prezentując zawodniczki finału biegu na 100 metrów, powiedział: – Julien Alfred, Małe Antyle, ale wielki talent. St. Lucia, Wspólnota Brytyjska, królowa brytyjska jest i głową tego niewielkiego, wyspiarskiego państwa.