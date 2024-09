Czy da się uniknąć drukowania przydługich paragonów w Biedronce? Fot. naTemat.pl

Biedronka nie od dziś jest krytykowana za przesadnie długie paragony. Długie, bo znaleźć na nich można ogłoszenia i reklamy. Biedronka nie zamierza jednak skracać paragonów. Daje za to możliwość ich uniknięcia.

W coraz większej liczbie sklepów paragonu można nie brać w kasie samoobsługowej. Usługa jest dostępna jedynie dla posiadaczy aplikacji Biedronka lub karty Moja Biedronka. Aby dostać jedynie cyfrowe potwierdzenie dokonania zakupów, trzeba wybrać odpowiednią opcję w aplikacji lub na koncie klienta. Biedronka zapewnia, że cyfrowy paragon jest równoważny z papierowym.

Z tej funkcji mogą skorzystać klienci, którzy aktywują usługę e-paragon w aplikacji (konieczna będzie aktualizacja do wersji 2.8.0), bądź na stronie moja.biedronka.pl.

Następnie by z niej skorzystać podczas wizyty w sklepie, kupujący powinni użyć karty Moja Biedronka albo aplikacji mobilnej Biedronka/ przypisanego numeru do karty Moja Biedronka przed zakończeniem zakupów – tak jak to czynią, gdy chcą skorzystać z rabatów w Biedronce.

Każdy cyfrowy paragon fiskalny będzie przechowywany na koncie użytkownika przez 3 lata, z możliwością pobrania jako pliku w formacie .pdf lub .json. Usługa wystartowała na początek w ponad 1700 placówek na terenie całego kraju. Kolejne placówki będą dodawane w ramach procesu modernizacji urządzeń drukujących paragony – muszą one mieć dostęp do internetu, by przekazać dane do odpowiednich systemów.

Nowy sprzęt jest instalowany w trakcie prac modernizacyjnych w kolejnych placówkach. Starsze drukarki klientom z aktywną usługą e-paragon po prostu wydrukują tradycyjny paragon fiskalny.

Paragony z Biedronki są memiczne

Klienci nie od dziś narzekają na przesadnie długie wydruki z kas fiskalnych portugalskiej sieci. Zarzucają jej marnowania papieru i zasypywanie klientów niepotrzebnymi informacjami.

Na zdjęciu poniżej możecie zobaczyć porównanie długości paragonu z Lidla z 23 produktami (z lewej) i paragonu z Biedronki z 1 produktem (z prawej).

Biedronka wydrukowała na nim całą kampanię reklamową. Z paragonu nasz czytelnik dowiedział się bowiem, że uzyskał dwie naklejki do Gangu Produkciaków, czyli nowej serii maskotek. Dalej znalazła się informacja, że jeżeli wyda jeszcze 129,01 zł, to otrzyma vouchery na kolejne zakupy, tylko musi się pośpieszyć, bo ma na to czas do 7 września. Dalej był jeszcze kod do quizu, a na koniec informacja, że Lidl w reklamach w TV oszukuje, bo najtańsze zakupy robi się i tak w Biedronce.

Zużywanie tak dużych ilości papieru termicznego nie ma absolutnie niczego wspólnego z ekologią. Warto bowiem pamiętać, że nie nadaje się on do recyklingu, więc nie powinniśmy go wrzucać do pojemników na papier. Niestety, wszystkie paragony powinny trafiać do koszy na odpady zmieszane.

