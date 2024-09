Po zmianach w TVP wiele osób mogło się zastanawiać, czy znów będzie tam można usłyszeć disco polo. Ostatnio na ten temat wypowiedział się Robert Janowski, który wrócił do programu "Jaka to melodia". Okazuje się, że telewizja publiczna nie zamyka się na ten gatunek muzyczny.

Czy disco polo będzie w TVP? Fot. Pawel Murzyn/East News

Gdy w Polsce "rządziło Prawo i Sprawiedliwość", a Jacek Kurski był szefem na Woronicza, Zenon Martyniuk stał się jedną z największych gwiazd telewizji publicznej. Wówczas na różnych imprezach, które odbywały się pod szyldem TVP, królował gatunek muzyczny reprezentowany przez tego wokalistę.

Za zmianą władzy w naszym kraju przyszły też roszady w zarządzie Telewizji Polskiej. Szerokim echem odbiły się wówczas doniesienia, że "disco polo nie będzie już numerem jeden" w nowej TV.

Czy disco polo na dobre zniknie z TVP?

O tym, czy w program telewizyjnych widzowie nie usłyszą już disco polo, mówił ostatnio Robert Janowski. Prezenter, który wrócił do roli prowadzącego program "Jaka to melodia" wyznał, że nie zamykają się na żaden typ muzyki, chcą być różnorodni.

– Myślę, że disco polo będzie. To nie chodzi o to, żeby coś likwidować, żeby coś zabierać. Nie jestem zwolennikiem takiego wypleniania do końca. Wszyscy się pomieścimy na rynku, serca też mamy pojemne i każdy się zmieści – przyznał prezenter w rozmowie z Vivą.

Przypomnijmy, że Janowski odszedł z TVP w 2018 roku, nie zgadzał się wówczas z tym, co działo się w jego miejscu pracy. W nowym wywiadzie zdradził, z czym dokładnie się nie zgadzał.

– Mi wtedy chodziło o proporcje. One zostały zachwiane. Bo disco-polo było dużo, a reszty – do której mi bliżej – znacznie mniej. To absolutnie nie była jakość, z którą się utożsamiam. To jest program rozrywkowy i tam powinno być miejsce na wszystko, co przynosi widzom radość. Ale ten program też powinien być edukacyjny i równać w górę – dodał.

A co z "Sylwestrem Marzeń"? Władze Zakopanego mają w tym macie stanowcze stanowisko

Dodajmy, że przez lata w TVP był też organizowany "Sylwester Marzeń z Dwójką". Impreza słynęła z koncertów disco-polo i... "Miłości w Zakopanem" – piosenki wykonywanej przez Sławomira.

Narastało wokół niej jednak sporo kontrowersji. Niebezpieczne incydenty, zniszczona Równia Krupowa to tylko kilka sytuacji, które powodowały skrajne emocje zarówno wśród obserwatorów, jak i mieszkańców Podhala.

W październikowych wyborach samorządowych nowym burmistrzem Zakopanego został Łukasz Filipowicz. – Trzeba zmienić wizerunek Zakopanego. Nie będzie rządów Leszka Doruli w Zakopanem, nie ma Jacka Kurskiego w TVP, więc i nie będzie "Sylwestra Marzeń" – zapowiedział polityk w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".