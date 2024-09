Zbigniew Boniek z zarzutami. W tle milion złotych straty PZPN

O co dokładnie ma być podejrzany Zbigniew Boniek? "Prokurator zarzucił podejrzanemu, iż w okresie od listopada 2014 roku do sierpnia 2021 roku, jako prezes PZPN , działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wyrządził PZPN szkodę majątkową wielkich rozmiarów w kwocie przekraczająca 1 mln zł w związku z umową sponsorską" – przekazał Nowak.

Zbigniew Boniek został przesłuchany. Skomentował też całą sprawę

Z informacji przekazanych przez Wirtualną Polskę wynika, że Zbigniew Boniek został już przesłuchany w charakterze podejrzanego. Podobno nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Dodajmy, że kara za postawione mu zarzuty to nawet 10 lat pozbawienia wolności.

"Męczy mnie jeden dziennikarz od trzech dni. Telefony, whatsapp i tak dalej. Więc żeby dał święty spokój, to podpowiem. Żadnych zarzutów tylko wymyślony polityczny zarzucik. Żadnych zabezpieczeń, tylko dzień dobry i do widzenia. Może to go uspokoi" – skomentował całą sprawę.