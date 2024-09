– Wszystkie moje wspomnienia były takie, że coś, co moje koleżanki i koledzy robią z łatwością, dla mnie jest problemem nie do przejścia – powiedział Sławomir Mentzen w programie "Rymanowski Live" w Radiu Zet. Kandydat Konfederacji na prezydenta wyznał, że "dość późno zdiagnozowano u niego zespół Aspergera". – Kiedyś to się nazywało zespołem Aspergera, a teraz nazywa się to spektrum autyzmu – dodał i powiedział, że diagnozę poznał dość późno, bo w 30. roku swojego życia. Dziś ma 37 lat.