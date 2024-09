Sam Kaczyński publicznie Obajtkowi nie odpowiedział, ani nie podziękował za jego deklaracją. Poinformował za to, że darowizny na konto PiS wpłaciło już około 50 tys. osób, a on sam przelał 10 tysięcy złotych.

Słowa Obajtka zostały w PiS źle przyjęte

– To, co powiedział, jest źle odbierane. Mówię pani uczciwie – źle. Wręcz to negujemy. Mówi się, że nie dorósł. Odebrano to tak, że wychodzi ponad stan. I pokazuje, że jest wielki, bo miał wielkie dojście do kasy, czyli stanowisko. A słowa o prezesie to wręcz upokorzenie prezesa – reaguje jeden z polityków.