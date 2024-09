Link Park powraca na dobra. Zapowiedzieli koncerty

Quiz: Dokończysz fragment hitu?

Podczas występu potwierdziło się, że do Linkin Park dołącza nowa artystka Emily Armstrong, która do tej pory związana była z grupą Dead Sara. Zespół w nowym składzie dał ponad godzinne show.

To nie był jednak koniec nowości od Linkin Park. Mike Shinoda ogłosił wydanie nowego singla "The Emptiness Machine", który będzie promował płytę "From Zero". Premierę krążka zaplanowano na 15 listopada. Sympatycy mogą już jednak zamawiać preorder.