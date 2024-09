Przypomnijmy, że " MasterChef " to kulinarna produkcja TVN . Od początku formatu poczynania kucharzy-amatorów oceniali: Magda Gessler , Michel Moran i Anna Starmach . Ostatnia z wymienionych w marcu 2024 roku postanowiła zrezygnować z dalszej współpracy.

– No i co, jak się czujesz w tym towarzystwie? Brakuje ci jednej kobiety – zapytała Magda Gessler Michela Morana. Ten nie chciał za bardzo odpowiadać na to pytanie. Wbił wzrok w ziemię.