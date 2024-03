Gwiazda "Masterchefa" odchodzi z programu. Decyzję podjęła przez swoich rodziców

Ania Starmach szerszą popularność zdobyła dzięki programowi "MasterChef" na antenie telewizji TVN. Teraz gwiazda kulinarnego show poinformowała o odejściu z formatu. Jak się okazało, decyzję podjęła dzięki swoim rodzicom. Jakie plany zawodowe na najbliższą przyszłość ma popularna kucharka?

Ania Starmach odchodzi z "Masterchefa" TVN. Zdradziła powód tej decyzji Fot. Damian KLAMKA/East News

Widzowie telewizji TVN od lat mogli podziwiać Anię Starmach w roli jurorki programów kulinarnych takich jak "MasterChef" czy "MasterChef Junior". Celebrytka teraz za pomocą mediów społecznościowych poinformowała, że fani programu nie zobaczą jej w najnowszym sezonie. Jak się okazało, wpływ na tę decyzję mieli jej rodzice.

"Piękny gest moich rodziców o przekazaniu sporej części swojej kolekcji sztuki krakowskim muzeom, skłonił mnie do działania. Pasją moich rodziców, którą postanowili dosłownie się podzielić, od zawsze była sztuka. Teraz moja kolej, żeby podzielić się z Wami moją pasją" – napisała na wstępie swojego wpisu.

Ania Starmach odchodzi z "MasterChefa" TVN. Zdradziła powód tej decyzji

Jurorka programów kulinarnych zdradziła, że właśnie przyszedł ten moment, by mogła skoncentrować się na spełnieniu własnego marzenia, "o którym myśli od lat". O co dokładnie chodzi? O otwarcie własnego miejsca w jej ukochanym Krakowie. W dalszej części wpisu wspomniała o szkole, którą ukończyła.

"Jestem absolwentką francuskiej szkoły Le Cordon Blue i kiedy wyjeżdżałam do Paryża, byłam pewna, że po powrocie otworzę własną restaurację. Te lata nauki chcę TERAZ wykorzystać i stworzyć coś swojego, coś pięknego, coś pysznego. A na to potrzeba przestrzeni i czasu. W związku z tym nie będzie mnie w nowym sezonie programu Masterchef" – wyjawiła Starmach.

Na koniec podkreśliła, że nie znika z mediów. Nadal zamierza być aktywna w przestrzeni publicznej, a nawet zapowiedziała, że będzie pojawiać się w "Dzień Dobry TVN". Fani pod oficjalnym wpisem Ani Starmach nie kryją rozczarowania, mimo wszystko trzymają mocno kciuki za swoją kulinarną idolkę.

"Ja myślę, że na to wszyscy czekali, ale nikt nie mówił"; "Strasznie przykre, a zarazem mega szczęśliwe! Bardzo dużo emocji naraz"; "MasterChef bez pani już nie będzie taki sam, ale życzę powodzenia i spełnienia marzeń w nowym projekcie"; "Aniu, trzymam kciuki. Wspaniała decyzja, marzenia trzeba spełniać"; "Zawsze było mi przykro gdy nie wybierałaś się razem z uczestnikami do innego kraju, a co dopiero obejrzeć cały program bez Ciebie, ale życzę Ci powodzenia w spełnianiu marzeń" – piszą internauci.

"Do odważnych świat należy". Telewizja TVN dziękuje Starmach

Głos w sprawie odejścia Starmach zabrała również telewizja TVN. Stacja opublikowała oficjalny wpis, w którym podziękowała jurorce programów kulinarnych za wspólne dwanaście lat.

"Aniu, to było niezapomniane dwanaście lat na planach programu 'MasterChef'. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie, profesjonalizm oraz wkład w rozwój 'MasterChefa'. Wszystkie cenne wskazówki dla uczestników, masę pozytywnej energii, nieustający uśmiech i najszczersze emocje, których dostarczałaś widzom" – czytamy.

"Do odważnych świat należy, dlatego wierzymy, że spełnisz marzenie o własnym miejscu w Twoim ukochanym Krakowie. Na pewno opowiemy o tym w DDTVN. Trzymamy mocno kciuki za nowy projekt. Życzymy Ci samych sukcesów, nie tylko tych kulinarnych" – podsumowano w poście na oficjalnym profilu stacji.