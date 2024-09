Ekspertka oceniła nową piosenkę Smolastego

– Taka moja pierwsza myśl, to coś, co może być trudne dla osoby, która nie potrafi śpiewać – przepraszam, to był bardzo nieuprzejmy i sarkastyczny żart. Tam jest seksta wielka (w zwrotce - przyp. red.), to jest trudny interwał, bo duży interwał, duży skok. I generalnie dla każdego to jest duży interwał – zaczęła opowiadać.