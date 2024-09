Według wiceministra obrony szef jego ugrupowania "ma zaufanie Polaków", co jest niezwykle istotne podczas wyborów prezydenckich. Poza tym – dowodził Zalewski z RMF FM – Hołownia "jest człowiekiem, któremu nie można zarzucić partyjniactwa".

Wiceminister Zalewski uważa, że Koalicja 15 października powinna mieć jednego, wspólnego kandydata także dlatego, że opowiadała się za tym Platforma Obywatelska. Nie jest to więc pomysł nowy, a raczej – jak sugeruje polityk Polski 2050 – wychodzący naprzeciw oczekiwaniom najsilniejszego z koalicjantów.

Dlaczego w takim razie kandydatem całego obozu demokratycznego nie miałby być prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PO)? Według Zalewskiego przeciwko niemu przemawia to, że reprezentuje to samo ugrupowanie co premier Donald Tusk, a jak pokazało 8 lat rządów PiS skupianie wszystkich instrumentów władzy w rękach jednej formacji jest bardzo ryzykowne.