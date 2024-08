Pracownia SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytała opinię publiczną, czy Szymon Hołownia ma szansę wygrać wybory prezydenckie w 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że wyborcy nie wierzą w to, by ktoś spoza obozów Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej mógł wprowadzić się do Pałacu Prezydenckiego.