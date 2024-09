Weekend mija nam pod znakiem słonecznej i upalnej pogody, ale w niedzielę od zachodu nasunie się do Polski więcej chmur. Temperatura wahać się będzie – jak podało IMGW – od 29°C do 32°C. Czy jednak to taki ostatni weekend w tym roku? Sprawdziliśmy najnowsze prognozy pogody.

Pogoda na wrzesień. Wiadomo, do kiedy utrzymają się upały. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Z najnowszych prognoz wynika, że po weekendzie będzie w Polsce chłodniej i wychodzi na to, że o takich upałach w tym roku trzeba już zapomnieć.

Koniec z upałami. Po weekendzie będzie już chłodniej

Po niedzieli – zależnie od regionu – należy się spodziewać bardzo zróżnicowanych temperatur. Najcieplej będzie w rejonie wschodu i północnego-wschodu Polski. Tam będzie ponad 20 stopni na plusie, a nawet w okolicy 30 stopni – tak do około 28 st. C.

Na zachodzie i południowym-zachodzie kraju będzie bardziej deszczowo i tam będzie również chłodniej – maksymalnie zobaczymy 15-19 st. C.

Czy zatem nie zobaczymy w tym roku już więcej ponad 30 stopni na plusie? Co prawda druga połowa września zapowiada się z przewagą ciepłych mas powietrza, ale nic nie wskazuje na upały.

We wrześniu należy spodziewać się jednak wielu dni z temperaturę ponad 20 stopni, ale nie 30 stopni na plusie. Tym samym już po tej niedzieli pożegnamy w tym roku bardzo wysokie temperatury.

Jaka będzie końcówka weekendu?

Co nas czeka w najbliższych godzinach? Jak podaje IMGW, noc będzie pogodna i tylko na południu miejscami więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 12°C na północnym wschodzie do 20°C na zachodzie, a chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat od 7°C do 11°C.

Jeśli chodzi o najpewniej ostatni upalny dzień w tym roku, to w niedzielę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a po południu w górach miejscami wzrastające do dużego i tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wahać się będzie od 28°C do 32°C, a chłodniej będzie lokalnie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat – od 24°C do 27°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale miejscami też porywisty, południowo-wschodni i południowy. W górach porywy wiatru wyniosą do 65 km/h.

Jak informowaliśmy ostatnio, także niemieccy eksperci swoje najnowsze oceny ws. pogody we wrześniu oparli przede wszystkim na dwóch modelach służących do opracowywania średnioterminowych prognoz pogody.

Pierwszy model to dane amerykańskiej NOAA – Narodowej Agencji ds. Oceanów i Atmosfery, który aktualnie prognozuje wrzesień cieplejszy o ok. 1 stopień Celsjusza od normy wieloletniej dla Niemiec oraz o ok. 2 stopnie cieplejszy dla sąsiadów ze wschodu, w tym Polski (szczególnie zachodniej i centralnej).

Jak zaznaczał serwis Wetter.com, "nie oznacza to jednak, że przewidywana jest stabilna, słoneczna pogoda". Jeśli chodzi o opady, model synoptyczny NOAA pokazuje, że co do zasady powinno być ich tyle, co zwykle w dziewiątym miesiącu roku. Jednak w rejonach wyżej położonych padać może odrobinę częściej. Szczegóły tej pogody są w tym tekście.

