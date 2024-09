Szef BBN Jacek Siewiera w radiowej Trójce został zapytany, czy on sam jako lekarz, wykonałby zabieg aborcji. Odpowiedział, że znieczulał pacjentki, które zdecydowały się na łyżeczkowanie jamy macicy.

Człowiek prezydenta brał udział w aborcji

– Wydaje mi się, że uczestniczyłem jako anestezjolog, bo przecież anestezjolog jest konieczny w kilku procedurach tego typu – poinformował. – To jest procedura medyczna w przypadku poronienia, w przypadku niedonoszenia ciąży, w przypadku również zgodnej z prawem aborcji – dodał.

Jego słowa wywołały furię na prawicy, w tym u przeciwniczki prawa kobiet do aborcji Kai Godek, która udostępniła nagranie z fragmentem wywiadu w swoich mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że część prawicy widzi właśnie w Siewierze kandydata na prezydenta. Zapytano go nawet o to w lipcu i wówczas 13 razy powiedział "nie".

Siewiera zarzeka się, że nie będzie kandydować na prezydenta

– Mam swoje zadania w BBN. I tak sobie myślę, że historia by mi nie zapomniała, gdybym nie wykorzystał tego czasu, by wprowadzić zmiany. Prezydent oczekuje, by przekazać doświadczenia wojny, kryzysów i epidemii z ostatniej dekady kolejnym administracjom państwa – dodał wtedy w rozmowie z WP.pl.