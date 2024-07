Część prawicy widzi w nim kandydata na prezydenta. Zapytano go o to, 13 razy powiedział "nie"

Konrad Bagiński

K iedy zapytano o go ewentualne kandydowanie na urząd prezydenta, trzynaście razy powtórzył słowo "nie". W ten sposób najprawdopodobniej rozwiały się nadzieje fanów Jacka Siewiery na to, że będzie startował do Belwederu. Ale ten kandydat i tak nie spełniał wymogów Jarosława Kaczyńskiego.