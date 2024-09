Wade Wilson oficjalnie trafił do celi śmierci. 30-letni mężczyzna z Florydy, który został skazany na śmierć w zeszłym tygodniu za zamordowanie dwóch kobiet, został w piątek przeniesiony z więzienia Lee County w Fort Myers do zakładu karnego Union Correctional Institution w Raiford, gdzie obecnie oczekuje na egzekucję.

Problem w tym, że wyrok śmierci nie zapadł jednogłośnie

"To będzie przedmiotem sporu przez dziesięciolecia. Kiedy został aresztowany, jednomyślność była prawem. A potem zmienili zasady w trakcie jego procesu" – powiedziała wcześniej stacji Fox 4 Maria DeLiberato, dyrektor wykonawczy organizacji Floridians for Alternatives to the Death Penalty.