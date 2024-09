Powieść "Miasteczko Salem" z 1975 roku skupia się na losach pisarza Bena Mearsa, który powraca po latach do miasteczka Jerusalem w Maine. Z dzieciństwa zapamiętał je zupełnie inaczej. Po przyjeździe bohater odkrywa, że (SPOILER!) mieszkańcy stali się wampirami. Za tę powieść autor "Carrie" i "Lśnienia" otrzymał nominację do World Fantasy Award oraz Locus Award.

Dzieło Stephena Kinga doczekało się dotychczas trzech pełnych adaptacji w postaci miniserialu CB "Miasteczko Salem" z 1979 roku, filmu "Powrót do miasteczka Salem" w reżyserii Larry'ego Cohena ("Substancja") z 1987 roku oraz nominowanego do nagród Primetime Emmy (telewizyjnych Oscarów) serialu z Robem Lowem ("Outsiderzy") z 2004 roku.

Film "Miasteczko Salem" ma różnić się od książki Stephena Kinga

Czwartą adaptację "Miasteczka Salem" studio New Line Cinema ogłosiło na łamach "The Hollywood Reporter" w kwietniu 2019 roku. Reżyserem filmu, a także jego scenarzystą, został Gary Dauberman ("Annabelle"). W roli Bena obsadzono Lewisa Pullmana ( "Lekcje chemii" ), ojca Callahana – Johna Benjamina Hickeya ("Manhattan"), a jako Richarda Strakera – Pilou Asbæka ( "Gra o tron" i "Wiedźmin" ). Premierę tytułu zapowiedziano 11 października 2024 roku.

W ostatnim artykule "Entertainment Weekly" mogliśmy przeczytać, że twórcy filmu zmienią finał "Miasteczka Salem". Niektórzy fani Kinga pewnie odetchną z ulgą, słysząc tę wiadomość. Pamiętajmy, że część czytelników uważa, iż mistrz grozy mógłby popracować nieco nad swoimi zakończeniami (m.in. "To"). Ostateczne starcie Bena ze starożytnym wampirem Kurtem Barlowem i jego armią nieumarłych ma potoczyć się zupełnie inaczej niż w oryginale.

Stephen King wyda nową książkę

– Pierwsza odpowiedź, która przyszła mi do głowy na pytanie: "Co teraz się u niej dzieje?", nie pojawiła się w książce, bo pomyślałem… o kradzieży psów Lady Gagi. To byłaby idealna sprawa dla Holly – wcześniej z psami już miała trochę wspólnego, ale w końcu nic z tego nie wyszło. Skupiłem się na innym wątku i "zatrudniłem" tę postać jako ochroniarkę polityczki, która sporo namiesza w amerykańskiej polityce – powiedział McRobertowi.