Ale tempo wysychania Wisły nie słabnie. Potem były 24 cm, 23... Dzisiejsze odczyty to 20 centymetrów. Mniej niż szerokość kartki formatu A4. Dorosłemu człowiekowi zmoczy to nogę nieco powyżej kostki. Teoretycznie Wisłę można byłoby przejść w kaloszach.

Do tej pory najgorzej było w roku 2015, gdy poziom Wisły spadł do 26 centymetrów. Wtedy była to anomalia, ciekawostka. Archeolodzy wypatrywali na dnie rzeki skarbów, szczególnie rzeczy zatopionych podczas potopu szwedzkiego.