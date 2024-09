Partia Dudy w polskiej polityce. Na takie poparcie mogłaby liczyć

Za niecały rok zakończy się kadencja prezydenta Andrzeja Dudy . Czy powinien on założyć partię polityczną? Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" wynika, że ponad 9 proc. ankietowanych deklaruje poparcie dla takiej formacji, które nawet nie istnieje. To przecież więcej niż nieraz ma np. Lewica, która słabo sobie ostatnimi czasy radzi.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył jednak ostatnio, że nie wie, kto będzie kandydatem jego partii na prezydenta, bo kandydatów na kandydatów jest kilku i to bardzo dobrych. Sprawa nie jest jednak tak różowa, kiedy wypowiadają się o niej anonimowo przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości .

– Proste myślenie, które sprowadza się do 2015 roku i Andrzeja Dudy , tym razem nie wystarczy. Kandydat młody i wykształcony to może być za mało – usłyszała w PiS dziennikarka " Gazety Wyborczej " Aleksandra Sobczak.

W PiS mają również spory problem z pieniędzmi

Kolejny spory problem dla PiS to pieniądze. Ostatnio Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że komitet Jarosława Kaczyńskiego dopuścił się nieprawidłowości w wysokości 3,6 mln zł w finansowaniu kampanii wyborczej. Tym samym PKW odrzuciła sprawozdanie złożone przez PiS. – PKW postanawia odrzucić sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego PiS o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania związanych z udziałem w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzony w dniu 15 października 2023 roku z powodu naruszenia art. 132 § 5 oraz art. 135 § 1 w związku z artykułem 199 § 1 i art. 259 § 1 Kodeksu wyborczego – przekazał pod koniec sierpnia szef PKW Sylwester Marciniak.