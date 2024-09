"To było zupełnie inne starcie niż pierwsza debata, gdy Donald Trump rywalizował jeszcze z Joe Bidenem . Doszło do mocnej wymiany ciosów, a Kamala Harris nie bała się punktować byłego prezydenta" – pisze Łukasz Grzegorczyk z naTemat.pl , który oglądał w nocy debatę Harris – Trump w Filadelfii.

To była pierwsza i niewykluczone, że jedyna debata obecnej wiceprezydentki USA z byłym prezydentem. Jednym z tematów była polityka zagraniczna , a przede wszystkim agresja Rosji na Ukrainę. Trump w pewnym momencie zarzucił Bidenowi, że ten "nawet nie zatelefonował do Putina", próbując rozwiązać konflikt. I grzmiał, że "igramy z trzecią wojną światową".

Debata Harris – Trump. Padły słowa o Polsce, Ukrainie i Putinie

– Agenda Władimira Putina nie dotyczy tylko Ukrainy. Nasi sojusznicy są wdzięczni, że nie jesteś już prezydentem i że rozumiemy znaczenie największego sojuszu, jakim jest NATO, i to, co zrobiliśmy, aby zachować możliwości Ukraińców i Wołodymyra Zełenskiego, żeby walczyli o swoją niepodległość. Inaczej teraz Putin siedziałby już w Kijowie z oczami skierowanymi na resztę Europy. Zaczynając od Polski – powiedziała.

I dodała, że w takiej sytuacji Trump nie zatrzymałby Putina. Kandydatka Demokratów wspomniała też o swojej wizycie w Polsce i Rumunii, kiedy Rosjanie dokonali pełnoskalowej inwazji na Ukrainę . I bardzo mocno zwróciła się do Trumpa z nawiązaniem do Polaków.

A na koniec powtórzył to, co mówił już wielokrotnie w trakcie swoich wieców: że zakończy wojnę za naszą wschodnią granicą jeszcze przed objęciem urzędu. Pytany z kolei, czy chce, aby to Ukraina wygrała, odpowiedział, że "chce, by wojna się zakończyła" i "chce ocalić bezsensownie tracone życie".