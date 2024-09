"Ciche miejsce: Dzień pierwszy" już na VOD. Gdzie obejrzymy film?

Sam jest śmiertelnie chorą pacjentką hospicjum w Nowym Jorku. Razem ze swoim kotem o imieniu Frodo i resztą podopiecznych zakładu wybiera się na wycieczkę do centrum miasta. W trakcie pobytu w teatrze dochodzi do globalnego kataklizmu. Mordercze istoty z nieba zabijają każdą osobę, która wyda choćby najmniejszy dźwięk. Do kobiety i jej zwierzaka dołącza pochodzący z Wielkiej Brytanii Eric. Bohaterowie wspólnymi siłami próbują poradzić sobie z kosmitami i dręczącą ich samotnością.