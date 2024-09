Jon Bon Jovi to legendarny amerykański muzyk rockowy, który ma 62 lata. Jest znany nie tylko ze swojej działalności muzycznej, ale i charytatywnej. O pewnym zdarzeniu z jego udziałem rozpisują się dziś media na całym świecie.

Wykonawca utworu "It's My Life" 10 września nagrywał teledysk do swojej piosenki "People's House" na kładce dla pieszych im. Johna Seigenthalera w Music City. Wtedy miał zobaczyć kobietę, która stała już za barierkami.