Po zakończeniu swojej przygody ze szklanym ekranem wrócił przed mikrofon. Dołączył do redakcji Radia Zet. Do dziś prowadzi tam audycje. Ponadto od trzech lat współpracuje z Joanną Kołaczkowską, z którą nagrywa podcast.

Szymon Majewski wraca do TVN

Tymczasem w mediach gruchnęła wiadomość o zmianach u Majewskiego. Dziennikarz wraca do TVN. Jak skomentował to sam zainteresowany? Podzielił się pewną anegdotą. – Niewiarygodna sprawa, coś mi się przyśniło pięć dni temu, ta stacja, niewyraźne logo. Obudziłem się, mówię do żony 'Magda, śniło mi się logo jakiejś stacji'. Magda do mnie: 'Dośnij jeszcze!'. Dalej śpię, taka mgiełka, jakby TVN, no i rano zadzwonili – opowiadał o kulisach ponownego dołączenia do TV.