Grafika z jeżem wywołała reakcję przedstawiciela Kościoła

W tle grafiki widzimy Bazylikę św. Antoniego Padewskiego. We wpisie pojawił się też apel do kierowców: "Drodzy kierowcy, uważajcie na przechodzące przez drogę jeże. Nasi mali przyjaciele szukają swojego miejsca na przezimowanie".

W sprawie obrazka zabrał głos rzecznik lokalnej archidiecezji

Joga? Szatan i zło!

O co chodzi? 24 sierpnia w Nowym Sączu na osiedlu Barskim organizowano piknik dla dzieci. Wśród atrakcji była joga dla dzieci. Festyn organizowany był na placu zabaw przy rzece Łubinka w okolicy kościoła im. Jana Pawła II . A to w duchownych wywołało popłoch – szczególnie ta joga dla maluchów.

Jak podkreśliła, "insynuacje parafii świadczą o wrogości, i po raz kolejny, zniechęcaniu do Kościoła". "Do niczego nie namawiamy, złych duchów nie przywołujemy. Naszym celem jest rozbawienie naszych najmłodszych. A dodatkowy element jogi ma wymiar zabawowy oraz rehabilitacyjny. Po co takie nawoływanie do bojkotu tego wydarzenia? Naprawdę, nie wierzę w to, co czytam..." – skwitowała Cebula.