Do 150 mm – taka suma opadów może wystąpić jeszcze w sobotę 14 września w województwach dolnośląskim i opolskim. Według IMGW, opady o mniejszej intensywności, wynoszące do 30 mm, są prognozowane w pasie od południowego zachodu Polski, przez woj. wielkopolskie, łódzkie, częściowo mazowieckie i lubelskie.

Kiedy przestanie padać? Nowe prognozy pogody z IMGW

Jeszcze w niedzielę i poniedziałek (15-16 września) dobowa suma opadów w granicach 40-80 mm ma spaść w województwie dolnośląskim, południowej części woj. lubuskiego oraz od 10 do 30 mm w pozostałej części Polski południowej i częściowo środkowej. Trzeba przygotować się również na porywy wiatru do 90 km/h w Sudetach i do 70 km/h w Tatrach.