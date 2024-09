Nie żyje suczka Wiesia. Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona pożegnali ukochanego pieska

"Byłaś najwspanialszym pieskiem na świecie. Mądrość, dobroć i miłość, jaka od Ciebie biła szokowała wszystkich, którzy Cię znali. Byłaś absolutnie wyjątkowa. Nie wiem ile dokładnie lat przeżyłaś… 13? 14? Ale to były wspaniałe lata przepełnione ogromem radości, zabawy i miłości" – czytamy we wpisie.

Zofia Zborowska skremowała suczkę po śmierci. Jej gest to najlepszy komentarz do głośnych słów prof. Bralczyka

"Informacja może nietypowa, ale jak przychodzi co do czego, to warto wiedzieć. Wiesia została skremowana i ta figurka śpiącego pieska, to jest urna z jej prochami. Nie sądziłam, że tak "straszny" przedmiot może być w tym samym momencie tak piękny" – czytamy na InstaStories.

"Dziękujemy Wam wszystkim za to olbrzymie wsparcie, które od Was dostajemy od czwartku. Podobno czas leczy rany... Na razie im dalej, tym ciężej. Nie wiem, ile już litrów łez wylaliśmy" – brzmi wpis na InstaStories.

To wywołało sprzeciw wszystkich kochających właścicieli zwierząt. – Dla mnie to oczywiste. Zwierzęta się rodzą tak jak my, odczuwają ból tak jak my i umierają tak jak my. Umierają, nie zdychają – mówiła w rozmowie z Anną Dryjańską popularna weterynarka Dorota Sumińska. Żałoba Zofii Zborowskiej-Wrony i jej rodziny oraz umieszczenie prochów pieska w honorowym miejscu w domu mówią w tym kontekście więcej niż tysiąc słów. Suczka Wiesia umarła, a internet będzie za nią bardzo tęsknił.