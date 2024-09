Blanka zrobiła show w samolocie Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Blanka Stajkow długo próbowała zaistnieć show-biznesie. Wszystko zaczęło się od występu z 2010 roku w "Dzień Dobry TVN", gdzie zaprezentowała utwór "Finally". Aspirująca wokalistka, córka Polki i Bułgara, miała wówczas zaledwie 11 lat, ale niestety oczekiwanego rezultatu to nie przyniosło. Podobnie zresztą późniejszy występ w "Top Model".

Szeroką rozpoznawalność zagwarantowała jej w końcu piosenka "Solo", dzięki której udało jej się zwyciężyć polskie preselekcje do 67. Konkursu Piosenki Eurowizji w Liverpoolu w 2023. Niestety wybuchły ogromne kontrowersje, bo występ Stajkow na scenie TVP był, mówiąc łagodnie, mierny. Telewizji publicznej zarzucano "ustawkę".

Obecnie Blanka nie narzeka na brak pracy. Koncertuje, pozuje, promuje się na ściankach i w programach telewizyjnych, wydała kilka singli, w tym "Boys Like Toys", "Rodei" czy "Cara mia". W 2024 r. zagrała w teledysku do utworu "Un ragazzo una ragazza" włoskiego zespołu The Kolors, który w Polsce zrobił furorę swoim hitem "Italodisco". Wystąpiła nawet na Festiwalu w Sopocie.

Blanka Stajkow zrobiła show w samolocie. Zaśpiewała disco polo

Blanka najwyraźniej lubi, kiedy jest o niej głośno. Tak jak ostatnio, kiedy twerkowała w podstawówce w Skawinie z ramienia Radia Zet, co doprowadziło do kontroli kuratorium. Tym razem zrobiła show w... samolocie. Podobno z powodu zakładu, ale być może było to związane z promocją jej najnowszego singla "Asereje (Airplane Mode)", który w końcu ma w tytule "tryb samolotowy".

Na profilu Blanki na TikToku pojawiło się wideo z podpisem: "Przegrałaś zakład i musisz zaśpiewać dla wszystkich w samolocie 'Ona tańczy dla mnie'". 25-latka w okularach przeciwsłonecznych i bluzie z kapturem wychodzi na przód samolotu i wykonuje hit zespołu Weekend, czytając tekst piosenki na ekranie smartfona. Wyraźnie dobrze się bawi, a niektórzy pasażerowie śpiewają razem z nią.

Filmik został wyświetlony ponad 1,7 miliona razy, doczekał się ponad 138 tysięcy polubień. Reakcje? Podzielone, choć wielu chwali odwagę artystki i jej dystans do siebie.

"Cały samolot przegrał zakład, że musi ją słuchać?", "Śmiechom nie było końca", "Ja bym nie miał psychy", "Czy widzicie, że ma totalnie ładniejszy głos niż na Eurowiziji???", "Ja się boję zapytać o serwetkę w restauracji… A co dopiero to", "Kto normalny to śpiewa z tekstem?", "Blania, pięknie śpiewasz po polsku", "Współczuję każdemu, kto tam był", "Super, miło patrzeć na szczęśliwych i umiejących się bawić ludzi z dystansem do samych siebie" – brzmią komentarze na TikToku.

