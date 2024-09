Nie żyje Tito Jackson. Był starszym bratem Michaela Jacksona. Fot. Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock/EAST NEWS

Brat Michaela Jacksona nie żyje. Kim był Tito Jackson?

Były menadżer rodziny Jaksonów Steve Manning w rozmowie z Entertainment Tonight przekazał, że Tito Jakson zmarł 15 września 2024 roku. Agent powiedział też, że najprawdopodobniej przyczyną śmierci był zawał serca, którego artysta miał doznać podczas podróży samochodem z Nowego Meksyku do Oklahomy. Ta wiadomość nie została jednak jeszcze oficjalnie potwierdzona.

Tito Jakson był znanym piosenkarzem i gitarzystą. O jego śmierci w social mediach napisali także jego synowie. Muzyk (z małżeństwa z Dolores "Dee Dee" Martes) doczekał się trzech potomków, którzy tworzą zespół 3T.

Panowie przyznali, że są "zszokowani, zasmuceni, a ich serca zostały złamane z powodu nagłego odejścia ukochanego ojca".

"Był niesamowitym człowiekiem, który troszczył się o wszystkich i ich dobro. [...] Będzie nam go bardzo brakowało. Pamiętajcie, aby robić to, co nasz ojciec zawsze głosił: 'Kochajcie się wzajemnie'. Kochamy cię, Tatku, i zawsze będziemy za tobą tęsknić" – napisali.

Przypomnijmy, że Tito Jackson był członkiem rodzinnej grupy The Jackson Five (potem nazwę skrócono do The Jacksons). Należali do niej także pozostali bracia. Jackie, Jermaine, Marlon i Michael. Zespół wylansował takie piosenki jak: "ABC", "I Want You Back" i "I'll Be There".

Tito Jackson w wywiadach często wspominał, że był jednym z mniej znanych członków rodzinnej formacji. – Zawsze byłem najcichszym członkiem grupy, więc ludzie robią sobie ze mnie żarty – wspominał w 2018 roku.

The Jackson Five pod koniec lat 90. zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. Sam Tito Jackson w swojej karierze wydał też dwie solowe płyty: "Tito Time" (2016) i "Under Your Spell" (2021). Zaledwie trzy lata temu, na jego drugim krążku, fani mogli usłyszeć jego "bluesowe oblicze". Do współpracy zaprosił wówczas: Joe Bonamassa, George Benson i Grady Champion.

Gdy o śmierci Tito Jacksona dowiedział się były perkusista Jackson 5, Jonathan "Sugarfoot" Moffett, przyznał w social mediach: "Wielki smutek w moim sercu. Moja żona i ja właśnie wyszliśmy z filmu, który oglądaliśmy w kinie... ponieważ otrzymała sms od bardzo bliskiego przyjaciela, że mój brat w sercu i duchu, Tito Jackson właśnie zmarł. Jestem oszołomiony. Próbuję zebrać myśli".