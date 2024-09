Powódź 2024. Kiedy przestanie padać? Są nowe prognozy z IMGW

W nocy z poniedziałku na wtorek (16/17 września) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na południu i miejscami w centrum okresami będzie duże i tam wystąpią przelotne opady deszczu (w pierwszej części nocy). W Karpatach suma opadów ma wynieść do 5 mm, w Sudetach do 10 mm.

We wtorek (17 września) w dzień prognozowane zachmurzenie również jest małe i umiarkowane, tylko na południu – głównie rejony podgórskie i góry – miejscami duże i tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu do 5 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 20°C do 26°C na północnym wschodzie, a w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C.