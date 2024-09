W akcję ratowania ogrodu włączyło się wtedy aż 10 tys. osób. Nawet ówczesny proboszcz parafii przy ul. Wittiga wezwał wrocławian w trakcie mszy do jego obrony. "Pomodlić możemy się kiedy indziej, teraz bierzcie łopaty i gumowe buty i idźcie ratować zoo – powiedział.

27 lat temu woda zalała część terenów zoo we Wrocławiu . Na szczęście w porę udało się ewakuować zwierzęta – przeprowadzono je na tereny znajdujące się na wyższych poziomach. Niektóre wybiegi pozostawiono otwarte, by w razie konieczności umożliwić im ucieczkę.

Niewiele też brakowało, by woda wdarła się do klatek lwów i tygrysów. W archiwalnych relacjach mediów można przeczytać, że zabrakło dosłownie centymetrów, by woda przelała się przez wał przy 33-hektarowym ogrodzie.