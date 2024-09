Apele nie pomagają, spora grupa osób odmawia ewakuacji. Często argumentują to chęcią i potrzebą ochrony swojego dobytku przed złodziejami. Podkreślmy to: ludzie boją się złodziei, więc ryzykują życie i zdrowie, pozostając w zalewanych przez powódź domach.

Policja podkreśla, że chroni opuszczone domostwa przed złodziejami. To niestety nie jest w pełni możliwe, nie da się postawić radiowozu czy funkcjonariusza przed każdym opuszczonym budynkiem. Policji zamierza więc pomagać również wojsko.

"Kierujemy do wsparcia Policji, żołnierzy wyposażonych w noktowizory i termowizory. Szabrownicy – noc i brak prądu nie będzie już waszym sprzymierzeńcem" – napisało w mediach społecznościowych wojsko .

OSP Cisie ofiarą złodziei podczas akcji

Złodzieje na zalanych i zalewanych terenach grasują nie tylko w opuszczonych domostwach. Podczas gdy ratownicy narażali swoje zdrowie, by zabezpieczyć mieszkańców Blachowni i okolic (województwo śląskie, powiat częstochowski), złodzieje ruszyli na łowy pewni tego, że właściciele aut nie będą mogli im przeszkodzić. Wybili szyby i splądrowali samochody pozostawione przez strażaków w Blachowni na skrzyżowaniu ulic Cisiańskiej, Zielonej i Wręczyckiej.

Teraz potrzebna jest pomoc świadków, by ustalić, kto okradł strażaków z OSP Cisie.

Zdjęcia zdewastowanych pojazdów pojawiły się na stronie remizy na Facebooku razem z apelem do internautów o zaangażowania się w ujęcie sprawców. Strażacy proszą, by udostępniać ich wpis, bo to zwiększa prawdopodobieństwo, że uda się złapać złodziei i odzyskać skradzione rzeczy.