OSP Cisie ofiarą złodziei podczas akcji

Podczas gdy ratownicy narażali swoje zdrowie, by zabezpieczyć mieszkańców Blachowni i okolic (województwo śląskie, powiat częstochowski), złodzieje ruszyli na łowy pewni tego, że właściciele aut nie będą mogli im przeszkodzić. Wybili szyby i splądrowali samochody pozostawione przez strażaków w Blachowni na skrzyżowaniu ulic Cisiańskiej, Zielonej i Wręczyckiej.

Teraz potrzebna jest pomoc świadków, by ustalić, kto okradł strażaków z OSP Cisie.

Zdjęcia zdewastowanych pojazdów pojawiły się na stronie remizy na Facebooku razem z apelem do internautów o zaangażowania się w ujęcie sprawców. Strażacy proszą, by udostępniać ich wpis, bo to zwiększa prawdopodobieństwo, że uda się złapać złodziei i odzyskać skradzione rzeczy.