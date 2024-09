Straż Przybrzeżna USA udostępniła właśnie pierwsze zdjęcie fragmentu batyskafu Titan spoczywającego na dnie Oceanu Atlantyckiego po katastrofalnej implozji , do jakiej doszło w czerwcu ubiegłego roku. Pięć osób, które znajdowały się na pokładzie statku firmy OceanGate, zginęło. Brali udział w podwodnym rejsie do wraku Titanica.

Pokazali zdjęcie szczątków Titana na dnie oceanu. Tak wygląda teraz wrak

Podczas prezentacji otwierającej posiedzenie Marine Board of Investigation poinformowało, że stożek ogonowy oraz inne szczątki zostały odnalezione 22 czerwca ubiegłego roku przez zdalnie sterowany pojazd. CNN podaje, że to dostarczyło "niepodważalnych dowodów" na to, że batyskaf doświadczył katastrofalnej implozji. To zjawisko fizyczne, które jest dokładnym przeciwieństwem eksplozji. Rozszczelnione zostały ściany łodzi i zapadły się do wewnątrz.