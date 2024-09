Tomasz Fornal wystąpił u Kuby Wojewódzkiego. Fot. Facebook / Kuba Wojewódzki

Kuba Wojewódzki na początku września ruszył z 35. sezonem swojego programu. W trzecim odcinku, który został wyemitowany 17 wrześnie wystąpili wyjątkowi goście.

W studiu pojawiły się: Marta "Mandaryna" Wiśniewska z córką Fabienne Wiśniewską. Obie wzięły ostatnio udział w programie "Azja Express". Do gwiazd dołączył też Tomasz Fornal, który jest członkiem reprezentacji polski w siatkówce.

Drużyna Biało-Czerwonych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zdobyła srebro, a Fornal stał się jednym z bohaterów, nie tylko za sprawą zwycięstwa, ale także pewnego nagrania.

Kamery uchwyciły moment, w którym siatkarz próbował zagrzać do boju swoich kolegów. – Dawać k***a, napi*******y się z nimi! – krzyknął, co momentalnie rozniosło się po mediach społecznościowych.

Fornal u Wojewódzkiego stwierdził, że w czasie turnieju nie śledził tego, co się działo w sieci. – Na ten turniej czekałem całe życie, (...) to nie był czas na obserwowanie, co się dzieje w mediach społecznościowych. Oczywiście nadrobiłem sobie po turnieju – przyznał.

Zaczęło się od pytania o partnerkę, a skończyło na... żartach o "romansie z Dodą"

Wtedy Wojewódzki zagaił o obecną partnerkę sportowca. Przypomnijmy, że siatkarz jest w związku z fryzjerką gwiazd Sylwią Gaczorek. – Nie sprawdzałeś, co robi Sylwia G.? Ty na boisku, a ona... – zapytał dziennikarz. – Ja ci powiem tak, są pewne rzeczy, które kontroluję – zażartował gość.

Po tych słowach showman zadał pytanie, które wywołało salwę śmiechu w studiu. – Żałujesz tego romansu z Dodą? – powiedział Wojewódzki.

– To jest takie koloryzowanie, podkręcanie. Zaprosiłem ją raz w wywiadzie, byłem wtedy singlem, to było dwa lata temu. Zaprosiłem panią Dodę na mecz – wyjaśnił. – I co, przyszła? – był ciekawy prowadzący. – Nie – oznajmił krótko Fornal.

O co chodzi ws. rzekomego "romansu" Fornala i Dody?

Oczywiście to sprawa mocno koloryzowana, tak, jak wspomniał Tomasz Fornal. Ale od czego to wszystko się zaczęło? W 2022 roku Paweł Pyziak, prowadzący wideoblog Interii pt. "Zagrywka Pyziaka", rozmawiał z Fornalem i nawiązał do tego, że siatkarz był wówczas jedynym singlem w polskiej kadrze.

– Ostatnio widziałem na TikToku, że Doda zrobiła jakiś program miłosny. Może bym wziął w nim udział? – zaśmiał się zawodnik. Chodziło o produkcję "Doda. 12 kroków do miłości".

– Łączymy telefonem? Chciałbyś porozmawiać z Dorotą? – zapytał rozmówcę Paweł Pyziak. – Nie no, żartuję. Zapraszam na mecz, jeżeli będzie oglądać – zareagował na to Fornal.

Potem do tej sytuacji nawiązał też Żurnalista podczas wywiadu z siatkarzem.

– Powiedziałeś, że Doda zrobiła program, w którym szuka męża i że chciałbyś wziąć udział – zaczął autor podcastu. – To wiesz, wyszło przez żart. (...) To znaczy, jak dostanę zaproszenie, to z chęcią mógłbym wziąć udział – zaśmiał się Fornal.