Zbiornik Racibórz Dolny "bohaterem" powodzi. PiS mówi, że to ich sukces, ale...

Racibórz Dolny to największy zbiornik przeciwpowodziowy w Polsce. Ma on za zadanie uchronić przed falą powiedzioną płynącą Odrą m.in. zalany już nieraz Wrocław. Sukces tej ważnej konstrukcji chce sobie w ostatnich dniach przypisać głównie PiS. Z programu inwestycji wynika jednak jasno, że umowę podpisano w 2013 roku, a wtedy rządził jeszcze Donald Tusk. Swoją cegiełkę do projektu dołożył też Jerzy Buzek.