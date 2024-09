Czy powódź zachwiała poparciem dla Tuska i KO? Nowy sondaż

Co jednak dokładnie pokazało to badanie? Jak wynika z sondażu Ariadna na zlecenie Research Partner, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w miniony weekend, głos na Zjednoczoną Prawicę oddałoby 30 proc. uczestników badania.

PiS stara się zdyskredytować działania Tuska podczas powodzi w Polsce

"Wszyscy mają za złe Tuskowi, że tu powódź, a on sobie zupę zajada. Ludzie tracą dobytek życia, a Tusk ośmiela się jeść. A, i jeszcze na palcu nie ma obrączki, no i jak ta zupa dotarła z Sopotu do Wrocławia, pewnie mu samolotem dowieźli. Albo pewnie policyjny blackhawk poleciał specjalnie do Sopotu i przywiózł Tuskowi zupę do Wrocławia" – pisał niedawno o działaniach polityków PiS nasz dziennikarz Kondrad Bagiński.