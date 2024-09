Kryzys na linii Polska-Ukraina. Kulisy spięcia Sikorski-Zełenski

Wołodymyr Zełenski miał zarzucać Polsce, że nie wspiera ona wystarczająco Ukrainy w rozmowach akcesyjnych do Unii Europejskiej . Sikorski miał mu przypomnieć, że Polska starała się o to długimi latami, a termin Zełenskiego jest nierealny.

Więcej o reakcji naszego szefa MSZ dowiedział się "Newsweek". – Usłyszawszy całą listę ukraińskich wymagań wobec Polski, Sikorski odparł, że strona polska też ma swoje oczekiwania – powiedziało źródło gazety o kulisach tego spotkania. Co więcej, jak wskazano, minister Sikorski pojechał do Kijowa, by przełamać impas w sprawie Wołynia . "Wrócił zirytowany roszczeniową postawą Ukraińców i przebiegiem rozmów" – czytamy.

Polska udzieliła do tej pory ogromnej pomocy Ukrainie

Jeśli chodzi o pomoc wojskową, to najwięcej przekazały jej do tej pory USA – ponad 52 mld euro. Na drugim miejscu są oczywiście Niemcy (ponad 10 mld euro), a trzeci pozycja należy do Wielkiej Brytanii (niemal 9 mld euro). Polska jest na 9 pozycji w kwestii pomocy militarnej – do Ukrainy z Polski trafił sprzęt za 3 mld euro.